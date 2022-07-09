Курбан-байрам отметили мусульмане в Новосибирске

Курбан-байрам отметили мусульмане в Новосибирске
Курбан-байрам отметили мусульмане в Новосибирске
Вчера, 19:22ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Мусульмане из Новосибирска начали праздновать священный Курбан-байрам – они собрались на молитву в мечетях и начала приносить в жертву баранов. Информацию Atas.info предоставил читатель.

Алексей Полухин рассказал Atas.info, что больше всего народу пришло в Соборную мечеть Ихлас на улице Фрунзе в Новосибирске – там люди скопились уже в 6 утра для намаза.

Баранов для жертвоприношений скупали всех, что имеются – их будут убивать в качестве жертвы богу, но так, чтобы животное не мучилось перед смертью. После этого из свежего мяса готовят шашлыки, супы и прочие блюда к праздничному столу.

Верующие, которые не смогли посетить мечеть, могут помолиться дома, но баран является почти обязательно пищей в этот день.

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