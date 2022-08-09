«20 главных событий России за 20 лет»: обеспечение продовольственной безопасности РФ

Серьезным испытанием для всей страны и ее аграрного сектора стала пандемия коронавируса. Из-за остановленных поставок из-за рубежа, российским сельхозпроизводителям по целому ряду наименований пришлось обеспечивать страну самостоятельно. Да, в этих условиях уровень производства по определенным товарам просел, но в целом страна обеспечивает себя по основным продуктам питания. Более того, Россия стала одним из главных экспортеров зерновых, помогая справится с голодом другим странам и получая приток валютной выручки. В 2022 году ситуация с продовольствием в мире еще более усугубилась: двухлетняя засуха на глобальном уровне, политическая турбулентность в ряде государств, разрыв логистических цепочек – поставили на грань голода сразу несколько стран. И даже в этих условиях российский аграрный сектор остается оплотом стабильности и гарантирует продовольственную безопасность страны.