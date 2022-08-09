Инвалид-сирота лишилась жилья в Новосибирске из-за обмана подруги и утонула в долгах

Инвалид-сирота лишилась жилья в Новосибирске из-за обмана подруги и утонула в долгах
Инвалид-сирота лишилась жилья в Новосибирске из-за обмана подруги и утонула в долгах
Сегодня, 08:20ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Бастрыкин поручил проверить нарушение прав сироты-инвалида из Новосибирска

В Новосибирске женщина сирота, которая является инвалидом детства, обманным путем потеряла свою квартиру. По данному факту полиция бездействует и не возбуждает дело. В связи с этим сибирячка обратилась в Следственный комитет, а теперь эту ситуацию глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль.

В своем обращении к председателю Следкома женщина рассказала, что её знакомая вместе с мужем уговорили продать единственное жилье. После продажи, деньги аферисты забрали себе. Кроме того, супруги незаконно взяли на имя сироты четыре кредита на общую сумму в 400 тысяч рублей. По ее словам, деньги мошенники также присвоили себе.

После случившегося сибирячка заявила в полицию, однако МВД не спешит возбуждать дело по факту нарушения прав. Теперь следователи планируют забрать материалы проверки из полиции.

Александр Бастрыкин лично распорядился, чтобы глава областного управления доложил о ситуации. В центральном аппарате взяли исполнение поручения на контроль.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостиНовосибирская областьобщество
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы