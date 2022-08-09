Инвалид-сирота лишилась жилья в Новосибирске из-за обмана подруги и утонула в долгах

В своем обращении к председателю Следкома женщина рассказала, что её знакомая вместе с мужем уговорили продать единственное жилье. После продажи, деньги аферисты забрали себе. Кроме того, супруги незаконно взяли на имя сироты четыре кредита на общую сумму в 400 тысяч рублей. По ее словам, деньги мошенники также присвоили себе.
После случившегося сибирячка заявила в полицию, однако МВД не спешит возбуждать дело по факту нарушения прав. Теперь следователи планируют забрать материалы проверки из полиции.
Александр Бастрыкин лично распорядился, чтобы глава областного управления доложил о ситуации. В центральном аппарате взяли исполнение поручения на контроль.