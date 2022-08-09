Медовый, Яблочный и Ореховый – три Спаса 2022 года: даты праздников в августе

Три православных праздника Спас будут отмечаться в России в августе 2022 года – Медовый, Яблочный и Ореховый. Atas.info выяснил, какая у этого события история, традиции, запреты и когда отмечается.

Медовый спас – 14 августа Медовый спас люди начали праздновать в дохристианские времена – он по своему названию посвящен урожаю меда, который в те времена всегда освящали, чтобы на будущий год урожай был не хуже. Когда появилось православие, праздник связали с Вознесением древа с Животворящим Христом Господним, а также с началом Успенского поста. В современное время концепция этого праздника изменилась – его теперь посвящают водосвятию и освящают в этот день колодцы, водоемы и другое. В Медовый спас категорически запрещено плохо питаться – есть нужно вкусно и очень плотно. При этом обязательно нужно добавить в рацион рыбу, мясо, яйца и молочные продукты. Если есть опыт готовки в печь, то можно сделать булочки с маком и медом. Как и в любой православный праздник, лучше не думать о плохом, посвятить этот день счастью без всяких ссор. Но, шумные застолья устраивать нельзя. Яблочный спас – 19 августа Яблочный спас (его называют еще спас на горе) посвящен Преображению Господня – принято в этот день освящать яблоки, а затем готовить с ними блюда и есть. Праздник отдает значение тому времени, когда Иисус Христос поднялся на гору Фавор и показался людям. В этот день, как и в медовый, нельзя устраивать шумные застолья, но с друзьями или близкими поужинать за одним столом никто не запрещает. Также нужно следить за Успенским постом и не есть запрещенку. При этом лучше убивать насекомых – они могут принести удачу. Ореховый спас – 29 августа Ореховый спас (второе название – Хлебный спас) будет последним в августе этого года. Нужно уделить в этот день выпеканию хлеба и подготовке к холодному времени года при помощи заготовки орехов. В этот день можно даже выпить ореховой настойки, но сначала нужно навести порядок на полях. Однако нельзя ругаться, лениться и стричь ногти/волосы, чтобы не навредить своему здоровью. Стоит отметить, что почти во всех православные праздники примерно одинаковые запреты - нельзя материться, ругаться, а в особенности с мамой и папой, оскорблять кого-либо, напиваться до невменяемого состояния и многое другое, что отрицательно повлияет на вашу веру.

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