Новосибирцев назвали в Казахстане «фашистами» за поддержку спецоперации на Украине

Жителей Новосибирска в Павлодарской области Республики Казахстан назвали «фашистами» и просили покинуть их родину за поддержку спецоперации на Украине – у них была наклейка «Z» на стекле автомобиля. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Операция Z».

Автор видеоролика утверждает в нем, что на них набросились казахи с разными обвинениями из-за ситуации в Украине. «Мы находимся в курортной зоне. Встретили нас здесь очень недружелюбно, когда увидели на стекле нашего автомобиля такой знак. Они набросились на нас с обвинениями, что мы фашисты и напали на Украину, а водитель автобуса сказал, что нам здесь не рады – русские убирайтесь отсюда», - заявила женщина в ролике. Сибирячка считает, что все граждане Казахстана, которые поддерживают РФ, должны посмотреть это видео, чтобы увидеть данных агрессивных людей. «Я знаю точно, что у Казахстана есть задача сохранять спокойствие и мирное отношение с Россией, но придурков везде полно. Однако мое мнение – если хочешь махать российским флагом, то маши им в своей стране, а навязывать свои правила жизни и поддержку спецоперации не нужно. Если постоянно говорить то, как его обидели казахи – это будет война»сказала Atas.info представитель казахстанской организации на анонимной основе. Она уточнила, что в России тоже есть люди, которые обижают казахов, но о них просто мало пишут, а сейчас информационную войну никто не отменял. «По моему мнению, клеить на стекло букву «Z» в поддержку спецоперации, когда едете в другую страну – это неправильно и опасно. В данное время лучше такого не делать, ведь с декольте в мусульманскую страну люди не ездят, такая же ситуация и с этим символом. Представьте, что было бы, если бы эти люди приехали на Украину – они сразу получили бы пулю в лоб», - добавила представитель. Что творят украинские беженцы в Европе – подробности от очевидцев Женщина отметила, что не поддерживает отрицательных позиций, но считает, что людям надо быть более разумными и не рисковать таким образом своим здоровьем. По её словам, такое могло произойти и в России, ведь у многих людей разные политические позиции.

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