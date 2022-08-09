Охотник выжил после трех встреч с медведями в Новосибирской области

Охотник выжил после трех встреч с медведями в Новосибирской области
Охотник выжил после трех встреч с медведями в Новосибирской области
Сегодня, 14:23ОбществоАлександр КондратьевФото: pixabay.com
Новосибирский охотник Денис Иванов за всю свою жизнь встретил трех медведей, но ему удалось выжить.

Напомним, что министерство природы Новосибирской области перенесла прием электронных заявок на добычу медведя и барсука на неопределенный срок из-за сбоя портала «Госуслуги».

Мужчина рассказал «АиФ-Новосибирск», что первый раз он встретил косолапого хищника в одном из северных районов – животное вышло внезапно из чащи леса, но он не заинтересовался им и просто ушел.

Второй раз ему удалось повстречать это опасное животное, когда он спал в палатке в лесу – его привлекла еда в лагере, поэтому он поел продукты и ушел.

В последний раз встреча была менее опасной – медведь находился в 50-70 метрах от мужчины. Охотник не подходил ближе и ждал его ухода, потому что даже при наличии ружья медведь может загрызть человека насмерть, ведь он спокойно переживает несколько выстрелов.

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