Погибшему на Украине военному установили мемориал под Новосибирском

Погибшему на Украине военному установили мемориал под Новосибирском
Погибшему на Украине военному установили мемориал под Новосибирском
Сегодня, 14:17ОбществоАлина ШеферФото: Новосибирск скорбит/ВКмемориал погибшему военному в Искитиме
Мемориальная доска появилась на стене школы №8 в Искитиме Новосибирской области, где учился военный Алексей Шишкин. Весной он погиб в ходе спецоперации на Украине.

На этой неделе искитимцы празднуют 305-летние своего города. Событиями первого праздничного дня, 8 августа, для них стали не народные гуляния, а возложение цветов к памятникам ВОВ и открытие мемориалов в память о погибших в 2022 году военных.

«8 августа по программе Дня города Искитима «День Памяти». Многие горожане собрались на Монументе Славы и Аллее героев, чтобы почтить память ветеранов. Также в этот день состоялись торжественные открытия мемориальных досок в школах наших земляков, погибших в спецоперации», - рассказала Atas.info представитель по взаимодействию со СМИ администрации Искитима Галина Березина.

Сегодня открыли мемориал Алексею Шишкину. Он отучился в школе №8 до 9 класса, а потом ушел в училище.

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