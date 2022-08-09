Закон «О рекламе» будет доработан до 13 августа

Закон «О рекламе» будет доработан до 13 августа
Закон «О рекламе» будет доработан до 13 августа
Сегодня, 13:43ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Предложенный депутатом от «Единой России» Артемом Кирьяновым законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О рекламе», будет доработан комитетом Госдумы по экономической политике до 13 августа. Далее его рассмотрят во втором чтении.

В соответствии с этим законопроектом будет создан единый рекламный оператор в России, который будет управлять всем рынком наружной цифровой рекламы. Кроме этого, он будет контролировать сайты-классифайды — это интернет-ресурсы с объявлениями. Об этом пишет newizv.ru.

По поводу этого документа мнения депутатов разделились. Оппоненты считают, что закон создаст в РФ искусственную монополию, которая может повлечь за собой ликвидацию большей части мелких участников рынка. А сторонники закона уверены, что документ защитит национальные интересы и усилит контроль над цифровой рекламой.

Участники дискуссии обращают внимание и на коррупционную составляющую. Почти в каждом регионе происходят конфликты и громкие истории, которые связаны с переделом рекламного рынка.

Кирьянов следит за тем, как развивается дискуссия, однако стоит на своем мнении. Он считает, что единый оператор не будет монополистом: рекламные компании смогут участвовать в торгах на установку рекламы и после этого эксплуатировать экраны. Единственная разница состоит в том, что распределение рекламных конструкций сможет осуществляться через «ресурс размещения информации». Доступ к нему будет бесплатным для рекламщиков.

С помощью новой структуры будет создано 1500 дополнительных рабочих мест. Также парламентарий отметил, что после того, как уйдет коррупция, увеличатся доходы в местные бюджеты. Установка и использование конструкций единого оператора принесет сумму в несколько миллиардов рублей.

Кирьянов выразил уверенность в том, что с появлением оператора на рынке цифровой рекламы будет наведен порядок. Под контролем окажутся цифровые билборды и классифайды, которые снизят риски утечки персональных данных граждан РФ.

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