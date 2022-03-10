Беженцам из Донбасса предлагают работу на почте в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».
В Сибири почтовое отделение запустило программу трудоустройства беженцев из Украины. Данная программа действует по всей России. Так, люди со статусом беженцев, смогут работать оператором связи, почтальоном и в других вакансиях.
Чтобы оформить трудоустройство, необходимо удостоверение беженца. К примеру, на почте в Новосибирской области имеется 127 вакансий. За работу предлагается от 22 до 55 тысяч рублей.