Еще три ковидных госпиталя обратно перепрофилируют в Новосибирске

Еще три ковидных госпиталя обратно перепрофилируют в Новосибирске
Еще три ковидных госпиталя обратно перепрофилируют в Новосибирске
Вчера, 11:06ОбществоФото: pixabay.com
Это связано со снижением заболеваемости коронавирусом.

Еще три ковидных госпиталя перепрофилируют в Новосибирске. Об этом пишет издание ТАСС.

Министерство здравоохранения по Новосибирской области заявило, что вернет 3 больницы, которые ранее принимали пациентов с Covid-19, к основному профилю своей деятельности. Приступить к привычной работе медицинские учреждения смогут уже с 1 апреля 2022 года.

Еще в начале марта Роспотребнадзор объявил, что в Новосибирске уменьшилось количество заболевших коронавирусом на 44%. Сейчас перепрофилируют три больницы в регионе. Также на очереди еще три: больница №25, Центральная районная больница, третья больница.

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