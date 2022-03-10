Еще три ковидных госпиталя обратно перепрофилируют в Новосибирске

Еще в начале марта Роспотребнадзор объявил, что в Новосибирске уменьшилось количество заболевших коронавирусом на 44%. Сейчас перепрофилируют три больницы в регионе. Также на очереди еще три: больница №25, Центральная районная больница, третья больница.