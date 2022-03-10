Исполнители сообщили об отмене концертов в марте в Новосибирске

Музыканты и певцы начали отменять или переносить концерты в Новосибирске из-за спецоперации в Украине и пандемии.
Издание НГС составило список отмененных концертов, ссылаясь на данные сервиса Kassir.ru.
Так, в Сибирь не приедет группа «Тараканы!» и MILKOVSKYI, их выступление ранее планировалось 25 февраля и 13 апреля. У «Тараканов!» изменились планы из-за пандемии.
Мексиканская группа Hocico отказалась приезжать 7 апреля из-за текущей ситуации.
Певица Монеточка сообщила, что в не может игнорировать ситуацию на Украине. По ее словам, ее концерты несли радость, но сейчас не получается радоваться. Концерт 3 марта перенесли на неопределенный срок. Она также предупредили фанатов, что билеты будут действовать на следующий концерт.
О переносе концерта сообщили Markul. По словам исполнителя, он перенес все свои выступления «по понятным причинам».
Певец Matrang не сможет приехать в Новосибирск 4 марта из-за коронавирусных ограничений. По его словам, его команда очень хотела выступить в «Подземке», но пандемия помешала. Концерт пришлось перенести, но о новой дате не сообщается.
Из-за отмены авиасообщения в Новосибирск не смогла приехать португальская группа Hybrid Theory. Представители договариваются о новых датах.
Новую дату отмененного концерта назвала группа «Кис-Кис». «По моральным соображениям» она отменила выступления в марте. Но готова встретиться с фанатами 9 мая. Билеты на концерт действительны. Известна новая дата концерта Доры. Она приедет в Сибирь 17 апреля.
«По понятным причинам» отказались выступать в марте Тони Раут и Гарри Топор. Они дадут концерт 17 апреля.
Новосибирцам советуют обратиться в кассу для возврата денег за отмененный концерт. Билеты на перенесенный концерт будут действительны.