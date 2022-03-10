Исполнители сообщили об отмене концертов в марте в Новосибирске

Певица Монеточка сообщила, что в не может игнорировать ситуацию на Украине. По ее словам, ее концерты несли радость, но сейчас не получается радоваться. Концерт 3 марта перенесли на неопределенный срок. Она также предупредили фанатов, что билеты будут действовать на следующий концерт.