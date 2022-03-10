Новосибирский ХК «Сибирь» судится с предпринимательницей из-за снежинки на кепках

Новосибирский ХК «Сибирь» судится с предпринимательницей из-за снежинки на кепках
Новосибирский ХК «Сибирь» судится с предпринимательницей из-за снежинки на кепках
Вчера, 05:18ОбществоФото: Сайт ХК "Сибирь"
У обвиняемой не было авторских прав на рисунок.

Предпринимательницу обвинили в использовании символики хоккейного клуба «Сибирь» из Новосибирска.

В Ленинский районный суд поступило заявление от представителя клуба. Согласно обвинению, женщина нарушила авторские права в целях наживы. В торговом центре она продавала кепки с видоизмененной снежинкой и надписью «ХК «Сибирь» Новосибирская область». Это происходило 3 августа 2020 года.

Бизнес-вумен могут оштрафовать на 52 тысячи рублей. А также потребовать компенсацию за госпошлину и судебные издержки.

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