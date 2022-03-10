Новосибирский ХК «Сибирь» судится с предпринимательницей из-за снежинки на кепках

В Ленинский районный суд поступило заявление от представителя клуба. Согласно обвинению, женщина нарушила авторские права в целях наживы. В торговом центре она продавала кепки с видоизмененной снежинкой и надписью «ХК «Сибирь» Новосибирская область». Это происходило 3 августа 2020 года.