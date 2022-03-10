Новосибирцы продают коллекционные доллары США за 4 млн рублей

Коллекционные долларовые купюры номиналом 1 и 2 доллара продают в Новосибирске за 4 млн рублей.
На сайте объявлений появилось сразу несколько объявлений от коллекционеров. В одном сказано, что американская банкнота в один доллар выпущена в 1988 году. Владелец готов расстаться с ней за 1999999 рублей.
Но есть и более смелые предложения. Автор объявления о продаже двух купюр 2003 года выпуска просит 4 млн рублей.
Также нашлось объявление о продаже доллара 1991 года за 1,5 млн рублей.
Напомним, на Авито новосибирцы стали выкладывать объявления о продажи икеевской акулы. Ценник доходит до 9 млн рублей.