От коронавирусной инфекции в Новосибирске скончались еще 12 человек. Об этом информирует оперативный штаб на 10 марта 2022 года.
По новым данным штаба, в Новосибирской области зарегистрировано 241 690 случаев заражения ковидом. За минувшие сутки выявлено еще 1 302 зараженных. Всего заболел 34 753 несовершеннолетний. Только за день стало известно еще о 211 случаев среди детей.
За все время пандемии выздоровели 190 278 больных. За сутки отметка перевалила в 12 451 тысяч.
Также сообщается, что с коронавирусом не справились еще 12 пациентов. Среди них мужчины в возрасте 74 и 80 лет, а также женщины в возрасте 61, 66, 76, 77, 80, 81, 83, 83, 96, 99 лет. Всего от коронавирусной инфекции скончались 5 127 пациентов.
Еще 2 552 зараженных Covid-19 поступили в больницы, среди которых 65 детей. В реанимационных отделениях находятся 267 человек, а к системе ИВЛ подключен 41 пациент.