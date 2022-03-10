От коронавирусной инфекции в Новосибирске скончались еще 12 человек

Также сообщается, что с коронавирусом не справились еще 12 пациентов. Среди них мужчины в возрасте 74 и 80 лет, а также женщины в возрасте 61, 66, 76, 77, 80, 81, 83, 83, 96, 99 лет. Всего от коронавирусной инфекции скончались 5 127 пациентов.