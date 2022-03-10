Подрядчиков оштрафовали на 104 млн рублей за плохой ремонт дорог в Новосибирске

Подрядчиков оштрафовали на 104 млн рублей за плохой ремонт дорог в Новосибирске
Подрядчиков оштрафовали на 104 млн рублей за плохой ремонт дорог в Новосибирске
Вчера, 11:06ОбществоФото: pixabay.com
В эту сумму вошли также пени.

Дорожники получили 104 млн рублей штрафа за некачественно отремонтированные дороги в Новосибирской области.

По данным областного правительства, в прошлом году штраф был ниже на 25%.

Напомним, осенью прошлого года новосибирцы пожаловались на халатную работу подрядных организаций, который ремонтировали дороги в непогоду, выливая асфальт в лужи и снег. После этого губернатор потребовал проверить качество выполненных работ.

В ТУАД объяснили, что ведется индивидуальная работа с каждым подрядчиком. Большинство нарушений касаются качества работ и сроков.

Из 104 млн рублей удалось взыскать 91,2 млн рублей, их направят на ремонт дорог, которые не вошли в программу капремонта.

Остальные дела переданы в суд.

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