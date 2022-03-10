Подрядчиков оштрафовали на 104 млн рублей за плохой ремонт дорог в Новосибирске

Дорожники получили 104 млн рублей штрафа за некачественно отремонтированные дороги в Новосибирской области.
По данным областного правительства, в прошлом году штраф был ниже на 25%.
Напомним, осенью прошлого года новосибирцы пожаловались на халатную работу подрядных организаций, который ремонтировали дороги в непогоду, выливая асфальт в лужи и снег. После этого губернатор потребовал проверить качество выполненных работ.
В ТУАД объяснили, что ведется индивидуальная работа с каждым подрядчиком. Большинство нарушений касаются качества работ и сроков.
Из 104 млн рублей удалось взыскать 91,2 млн рублей, их направят на ремонт дорог, которые не вошли в программу капремонта.
Остальные дела переданы в суд.