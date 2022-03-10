Смертность от коронавируса в Новосибирской области выросла в два раза в январе

Смертность от коронавируса в Новосибирской области выросла в два раза в январе
Смертность от коронавируса в Новосибирской области выросла в два раза в январе
Вчера, 06:19ОбществоФото: Минздрав НСО
Пятая волна коронавируса пошла на спад.

Смерть 700 жителей Новосибирской области в январе 2022 года наступила из-за коронавируса, пишет Росстат. Этот показатель превышает показатель января 2021 года на 121,5%.

Ведомство пишет, что вирус стал «важным состоянием» среди причин смерти 72 новосибирцев. В прошлом году фиксировалось 122 смертельных случаев. Covid-19 оказал негативное влияние на развитие хронических заболеваний, которые привели к смерти 7 человек в январе. В прошлом году фиксировалось 29 подобных случаев.

За первый месяц нового года умерло 4003 человека. В тот же месяц прошлого года было на 14 летальных случаев больше.

Естественная убыль населения в Новосибирской области составила 1881 человек.

Отметим, власти заявили о спаде пятой волны, в связи с чем были отменены некоторые ограничения.

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