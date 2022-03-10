Смертность от коронавируса в Новосибирской области выросла в два раза в январе

Ведомство пишет, что вирус стал «важным состоянием» среди причин смерти 72 новосибирцев. В прошлом году фиксировалось 122 смертельных случаев. Covid-19 оказал негативное влияние на развитие хронических заболеваний, которые привели к смерти 7 человек в январе. В прошлом году фиксировалось 29 подобных случаев.