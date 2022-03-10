В 2022 году отмечен рост цен на лекарства в Новосибирской области

В Новосибирской области подорожал ряд лекарственных препаратов. В общей сложности подорожание отмечается по 19 позициям. Самый большой рост в цене у таких лекарств, как корвалол, аспирин, йод.
Сервис iMonitoring опубликовал данные по розничным ценам за январь 2022 года и сравнил их с аналогичным периодом прошлого года.
Ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) в дозировке 500 мг подорожал за год на 83,87%. Если в январе 2021 года она стоила 8,37, то в 2022 году - 15,39 рублей. Корвалол в каплях объемом 25 мл тоже вырос в цене на 23,82% - 36,49 руб. На 15,39% подорожал валидол (60 мг, 10 таблеток). В прошлом году его можно было купить за 43,41 руб., сейчас продают за 50,09 руб.
Сервис также отмечает повышение стоимости глицина в дозировке 100 мг, 50 таблеток в упаковке, на 12,84%. Сейчас его цена составляет 38,06 руб., было 33,73 руб.
Значительный рост показал йод в дозировке 10 мл. В январе 2021 года он стоил 27,33 руб., за год подорожал до 32,43 руб.
Капли глазные Сульфацетамид (20%, 5 мл) подорожали с 34,03 руб. до 42,39 рублей за год.
Отметим, что поливитамины с макро- и микроэлементами в количестве 10 штук в упаковке подешевели на 76,34% - с 222,96 руб. до 52,76 руб.