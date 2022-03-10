В 2022 году отмечен рост цен на лекарства в Новосибирской области

Ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) в дозировке 500 мг подорожал за год на 83,87%. Если в январе 2021 года она стоила 8,37, то в 2022 году - 15,39 рублей. Корвалол в каплях объемом 25 мл тоже вырос в цене на 23,82% - 36,49 руб. На 15,39% подорожал валидол (60 мг, 10 таблеток). В прошлом году его можно было купить за 43,41 руб., сейчас продают за 50,09 руб.