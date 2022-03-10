Во Франции и Германии показали фильм о новосибирце, который продает фетиш-одежду

Во Франции и Германии показали фильм о новосибирце, который продает фетиш-одежду
Во Франции и Германии показали фильм о новосибирце, который продает фетиш-одежду
Вчера, 04:18ОбществоФото: BARANTAEV / инстаграм
Европейцы восприняли фильм неоднозначно.

Во Франции и Германии показали фильм о новосибирце Булате Барантаеве, который ведет бизнес по производству фетиш-одежды.

Видео подготовила франко-немецкая компания Arte и выложила на своих ресурсах в интернете под названием «Горячие штанишки из Сибири: с нижним бельем против предрассудков». Его перевели на несколько европейских языков и сопроводили субтитрами.

Напомним, сибиряк создал мужской бренд Maskulo, который предлагает фетиш-одежду. По его словам, телеканалы, на которых вышел фильм о нем и его производстве, отличается легким жанром и в основном используется для фонового прослушивания.

Съемки фильма проходили на трех локациях, в том числе в Новосибирске. Съемочная группа также побывала на Алтае, откуда родом Булат, а остальное сняли в Германии, пишет НГС.

Авторы фильма пытались донести до мира мысль, что русские разные, и есть те, кто не вписывается в типичное представление.

Реакция на фильм была неоднозначной, и в первую очередь, это касалось деятельности новосибирца.

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