191 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области – сводка оперштаба 10 апреля 2022

За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусом. 253332 случая с начала эпидемии. Еще 11 жителей области скончались за сутки от COVID-19, сообщил региональный оперштаб 10 апреля 2022.

За сутки умерли одиннадцать человек: мужчины в возрасте: 61 год, 68 лет, 71 год, 72 года и женщины в возрасте 65 лет, 71 год, 74 года, 80 лет, 84 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 477 человек, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 10 апреля 2022. В отделениях реанимации находятся 118 человек. На ИВЛ – 20 пациентов. Напомним, что Новосибирской области выделено полмиллиарда рублей на борьбу с пандемией COVID-19. На минувшей неделе от последствий перенесенного коронавируса скончался на 76-м году жизни легендарный политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

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