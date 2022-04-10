Какого числа День Космонавтики 2022: первый полет Гагарина – 108 минут в космосе

Дата Дня авиации и космонавтики установлена в честь первого полета человека в космос. Юрий Гагарин первым полетел в космос 12 апреля 1961 года. В 2022-м году праздник будет отмечаться в 61-й раз.

12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. На борту корабля «Восток» его совершил гражданин Советского Союза, старший лейтенант Юрий Гагарин. Его корабль «Восток» стартовал с космодрома Байконур, и облетел вокруг Земли за 108 минут - сколько длился полет Гагарина в космосе. На старте Гагарин сказал свою знаменитую фразу: «Поехали»! Создателем и отцом космонавтики в нашей стране считают конструктора, академика Сергея Королева, руководившего полетом Гагарина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого полета человека в космос был утвержден День космонавтики — праздник ежегодно отмечается и в современной России. С 2011 года он также называется — Международный день полета человека в космос (International Day of Human Space Flight). 7 апреля 2011 года об этом принята официальная резолюция на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

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