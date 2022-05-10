Артиллерийский снаряд Первой мировой нашли возле деревни под Новосибирском

Подозрительный предмет увидели в поле возле деревни Евсино Искитимского района местные жители. На место они поспешно вызвали взрывотехников.
«Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области обследовали боеприпас. Оказалось, это артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны со взрывателем», - пояснили Atas.info в ведомстве.
Саперы переместили опасный снаряд в безопасное место. Вырыли траншею и там его уничтожили.
Напомним, ранее на речном островке Обского моря отдыхающие нашли минометный снаряд, который угрожал взрывом. Его также аккуратно обезвредили росгвардейцы. Недавно в деревне Камышенка обнаружили фугасную авиабомбу. Взрывотехники планируют её уничтожить до 14 мая.