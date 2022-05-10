Артиллерийский снаряд Первой мировой нашли возле деревни под Новосибирском

Артиллерийский снаряд Первой мировой нашли возле деревни под Новосибирском
Артиллерийский снаряд Первой мировой нашли возле деревни под Новосибирском
Сегодня, 17:56ОбществоФото: Пресс-служба Росгвардии
Боеприпас со взрывателем обнаружили жители деревни Евсино Новосибирской области 10 мая. Его пришлось экстренно уничтожать саперам Росгвардии региона.

Подозрительный предмет увидели в поле возле деревни Евсино Искитимского района местные жители. На место они поспешно вызвали взрывотехников.

«Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области обследовали боеприпас. Оказалось, это артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны со взрывателем», - пояснили Atas.info в ведомстве.

Саперы переместили опасный снаряд в безопасное место. Вырыли траншею и там его уничтожили.

Напомним, ранее на речном островке Обского моря отдыхающие нашли минометный снаряд, который угрожал взрывом. Его также аккуратно обезвредили росгвардейцы. Недавно в деревне Камышенка обнаружили фугасную авиабомбу. Взрывотехники планируют её уничтожить до 14 мая.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы