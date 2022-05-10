Артиллерийский снаряд Первой мировой нашли возле деревни под Новосибирском

Напомним, ранее на речном островке Обского моря отдыхающие нашли минометный снаряд, который угрожал взрывом. Его также аккуратно обезвредили росгвардейцы. Недавно в деревне Камышенка обнаружили фугасную авиабомбу. Взрывотехники планируют её уничтожить до 14 мая.