Бронетранспортер загорелся во время реконструкции боя под Новосибирском

Бронетранспортер загорелся во время реконструкции боя под Новосибирском
Бронетранспортер загорелся во время реконструкции боя под Новосибирском
Сегодня, 10:32ОбществоФото: Собеседник
Постановочная демонстрация боевых действий реконструкторами на немецком БТР вышла из-под контроля 9 мая в городе Бердске Новосибирской области. Бронетранспортер загорелся от дымовой шашки на глазах у зрителей.

Как сообщил Atas.info источник знакомый с ситуацией, сгоревший БТР принадлежал братьям-реконструкторам Киселёвым. Технику на праздничную постановку событий военных лет ко Дню Победы «под честное слово» взял у них на время товарищ, обещав вернуть в целости и сохранности. Однако обещание было нарушено из-за несчастного случая.

«По сценарию надо было эмитировать подбитие бронетранспортёра. Для этого использовали дымовую шашку – это не самоделка, поэтому с ней необходимо соблюдать меры безопасности. И вот, эту шашку нужно было закинуть в БТР, чтобы из него повалил дым – и тут всё пошло не по плану. Она попала под дно техники и произошло возгорание», - рассказал один из реконструкторов Atas.info.

Собеседник добавил, что в салоне машины были тряпки и другой мусор, который усугубил ситуацию. Кроме того, поблизости не было огнетушителя и тогда пламя пришлось тушить коллективно всем участникам демонстрации. Его удалось ликвидировать до приезда пожарных.

БТР получил серьезные повреждения и теперь неизвестно, кто будет компенсировать убытки владельцам техники.

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