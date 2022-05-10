Бронетранспортер загорелся во время реконструкции боя под Новосибирском

«По сценарию надо было эмитировать подбитие бронетранспортёра. Для этого использовали дымовую шашку – это не самоделка, поэтому с ней необходимо соблюдать меры безопасности. И вот, эту шашку нужно было закинуть в БТР, чтобы из него повалил дым – и тут всё пошло не по плану. Она попала под дно техники и произошло возгорание», - рассказал один из реконструкторов Atas.info.