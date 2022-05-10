Бронетранспортер загорелся во время реконструкции боя под Новосибирском

Как сообщил Atas.info источник знакомый с ситуацией, сгоревший БТР принадлежал братьям-реконструкторам Киселёвым. Технику на праздничную постановку событий военных лет ко Дню Победы «под честное слово» взял у них на время товарищ, обещав вернуть в целости и сохранности. Однако обещание было нарушено из-за несчастного случая.
«По сценарию надо было эмитировать подбитие бронетранспортёра. Для этого использовали дымовую шашку – это не самоделка, поэтому с ней необходимо соблюдать меры безопасности. И вот, эту шашку нужно было закинуть в БТР, чтобы из него повалил дым – и тут всё пошло не по плану. Она попала под дно техники и произошло возгорание», - рассказал один из реконструкторов Atas.info.
Собеседник добавил, что в салоне машины были тряпки и другой мусор, который усугубил ситуацию. Кроме того, поблизости не было огнетушителя и тогда пламя пришлось тушить коллективно всем участникам демонстрации. Его удалось ликвидировать до приезда пожарных.
БТР получил серьезные повреждения и теперь неизвестно, кто будет компенсировать убытки владельцам техники.