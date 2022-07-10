Стрижи начали массово выпадать из гнезд в Новосибирской области – как их защитить

Стрижи начали массово выпадать из гнезд в Новосибирской области

Птенцы стрижей в июле начали выпадать из своих гнезд в Новосибирской области. О том, как их защитить рассказали в Центре реабилитации диких животных на официальной странице во «ВКонтакте».

Новосибирцы стали чаще замечать маленьких стрижей на улицах города – и это не случайно. В середине жаркого лета птенцы в попытке выбраться на свежий воздух выпадают из гнезд. Так малыши учатся самостоятельности в этот период. Самое печальное, что упавших стрижей родители не кормят и от этого они могут погибнуть. Человеку, который нашел птицу, советуют сначала осмотреть её на наличие переломов и ран. Потом следует обустроить птенцу убежище. «Можно посадить птицу в коробку, а дно застелить бумагой. В новом домике должно быть темно и свежо. Стрижи питаются только насекомыми, другой рацион противопоказан», - сообщили волонтеры. Специалисты напомнили, что найденного стрижа можно передать к ним в центр.

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