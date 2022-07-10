Стрижи начали массово выпадать из гнезд в Новосибирской области – как их защитить

Новосибирцы стали чаще замечать маленьких стрижей на улицах города – и это не случайно. В середине жаркого лета птенцы в попытке выбраться на свежий воздух выпадают из гнезд. Так малыши учатся самостоятельности в этот период.
Самое печальное, что упавших стрижей родители не кормят и от этого они могут погибнуть. Человеку, который нашел птицу, советуют сначала осмотреть её на наличие переломов и ран. Потом следует обустроить птенцу убежище.
«Можно посадить птицу в коробку, а дно застелить бумагой. В новом домике должно быть темно и свежо. Стрижи питаются только насекомыми, другой рацион противопоказан», - сообщили волонтеры.
Специалисты напомнили, что найденного стрижа можно передать к ним в центр.