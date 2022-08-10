25-летнего военного, погибшего на Украине, похоронили в Новосибирской области

25-летнего военного, погибшего на Украине, похоронили в Новосибирской области
25-летнего военного, погибшего на Украине, похоронили в Новосибирской области
Сегодня, 19:53ОбществоФото: Медиахолдинг1MiО гибели родственники узнали лишь сейчас

25-летнего военного похоронили в Новосибирской области

В Новосибирской области состоялось прощание с погибшим на Украине военным. О его смерти родственники узнали лишь в августе.

Двадцатипятилетнего Даниила Диких похоронили в Карасуке сегодня, 10 августа. Он погиб на Донбассе в конце апреля, о чем сообщает Горсайт. Из близких у него остались мама и молодая супруга.

На церемонии прощания рядом с родными был сослуживец погибшего, который рассказал, что с Данилом они служили в одной части.

«Шли в бой, знали, что если нужно, то руку протянет и спину прикроет. Брал ответственность за нас, кто с ним выполнял приказ, доверял нам», - вспоминает товарищ погибшего бойца.

Напомним, в новосибирском Академгородке прошла церемония прощания с убитой мигрантом 17-летней девушкой. Туда пришло более 40 человек. Девушку догнал на улице бывший парень и нанес не менее 15 ударов ножом, а затем сбежал в лес. Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, который угрожал девушке убийством, а один раз даже избил.

Материалы по теме:
2022НовосибирскспецоперацияУкраинапоследние новостисегодняНовосибирская область#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы