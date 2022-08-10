Грибники открыли сезон подосиновиков в Новосибирской области

Грибники начали делиться в соцсетях фотографиями подосиновиков, которые они добыли на днях в новосибирских лесах. С их слов, сейчас можно найти большие полянки этих дикоросов.
«Сегодня собрали всего 44 подосиновика, но надеялись на большее. Больше удалось найти груздей», - написал сибиряк Константин в группе «Грибы и грибные места НСО» во «ВКонтакте».
Другая искательница грибов похвасталась, что нашла огромную поляну подосиновиков. Из леса, в итоге, она вывезла почти 3 ведра дикороса.
«Подосиновики растут обычно в три слоя. И в августе цветет третий – «листопадник». Самый пик сейчас и осенью, когда идут часто дожди, землю подмораживает. Они ведь не прихотливые и могут появляться даже в заморозки. Есть ещё один важный плюс этого гриба – его двойники все съедобны и не опасны. Поэтому подосиновик очень популярен у грибников», - рассказал Atas.info грибник Ксения Картукова.
Напомним, в августе в Новосибирске открыли сезон стручков. Эти грибы часто путают со строчками, как их различить писал Atas.info.