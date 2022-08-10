Нефтеперерабатывающий завод Барабинский признали банкротом в Новосибирской области

Нефтеперерабатывающий завод Барабинский признали банкротом в Новосибирской области
Нефтеперерабатывающий завод Барабинский признали банкротом в Новосибирской области
Сегодня, 16:12ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом Нефтеперерабатывающий завод Барабинский – он остался без инвесторов и накопил огромные долги.

Иск в отношении предприятия был подан инспекцией ФНС России по региону из-за долга по земельному налогу на сумму более 13 млн рублей, пишет «BFM-Новосибирск». Сам участок в 186 гектаров стоит 324 млн рублей.

Землю хотели использовать для стройки нефтеперерабатывающего завода, который бы производил бензин «Евро-5». Специалисты оценивали проект в 44 млрд рублей и хотели построить предприятия уже в 2017 году, но в 2015 году инвесторы решили не влаживаться в него, поэтому там накопились огромные долги по налогам.

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