Нефтеперерабатывающий завод Барабинский признали банкротом в Новосибирской области

Землю хотели использовать для стройки нефтеперерабатывающего завода, который бы производил бензин «Евро-5». Специалисты оценивали проект в 44 млрд рублей и хотели построить предприятия уже в 2017 году, но в 2015 году инвесторы решили не влаживаться в него, поэтому там накопились огромные долги по налогам.