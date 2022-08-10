Рыбак выловил щуку-гиганта в 11 кг под Новосибирском

Сибиряк выловил из реки в этот день несколько щук разных размеров. Самая большая сильно сопротивлялась, но в конце концов не смогла улизнуть.
«Это ещё маленькая рыба, бывало и от 13 кг ловил. Я сделал приманку, забросил спиннинг и ждал трофей. И тут появилась она – гигантская щука, так сильно хотела сбежать, но шансов на побег не было», - поделился с Atas.info рыбак Сергей.
Мужчина признался, что домой довез только щук поменьше. А этого гиганта отпустил обратно в воду.
Этим летом другой рыбак поймал в Мошковском районе Новосибирска 9-килограммовую щуку. Тогда ему все аплодировали в соцсетях.