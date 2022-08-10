Рыбак выловил щуку-гиганта в 11 кг под Новосибирском

«Это ещё маленькая рыба, бывало и от 13 кг ловил. Я сделал приманку, забросил спиннинг и ждал трофей. И тут появилась она – гигантская щука, так сильно хотела сбежать, но шансов на побег не было», - поделился с Atas.info рыбак Сергей.