Рыбак выловил щуку-гиганта в 11 кг под Новосибирском

Рыбак выловил щуку-гиганта в 11 кг под Новосибирском
Рыбак выловил щуку-гиганта в 11 кг под Новосибирском
Сегодня, 14:07ОбществоФото: Сергей Мензелинцев
Житель Новосибирской области Сергей на прошлых выходных поймал щуку весом 11 кг в Колыванском районе. Но довез до дома мужчина другую добычу.

Сибиряк выловил из реки в этот день несколько щук разных размеров. Самая большая сильно сопротивлялась, но в конце концов не смогла улизнуть.

«Это ещё маленькая рыба, бывало и от 13 кг ловил. Я сделал приманку, забросил спиннинг и ждал трофей. И тут появилась она – гигантская щука, так сильно хотела сбежать, но шансов на побег не было», - поделился с Atas.info рыбак Сергей.

Мужчина признался, что домой довез только щук поменьше. А этого гиганта отпустил обратно в воду.

Этим летом другой рыбак поймал в Мошковском районе Новосибирска 9-килограммовую щуку. Тогда ему все аплодировали в соцсетях.

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