Смертельными диагнозами пугали новосибирцев мошенники липового медцентра

Смертельными диагнозами пугали новосибирцев мошенники липового медцентра
Смертельными диагнозами пугали новосибирцев мошенники липового медцентра
Сегодня, 14:20ОбществоЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1MiЗлоумышленники навязывали платные услуги

За липовые диагнозы под суд пойдут мошенники медцентра из Новосибирска

В Новосибирске осудят банду мошенников, которые пугали пациентов страшными диагнозами – жертвы отдавали огромные деньги за лечение, о чем сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, на скамье подсудимых 5 сотрудников фальшивого медицинского центра. С 2018 по 2021 год обвиняемые проводили диагностику состояния здоровья обратившихся к ним горожан.

При обследовании «врачи» выявляли страшный диагноз. Жертвы были вынуждены платить огромные деньги, чтобы вылечиться от того, чего просто нет. Общая сумму ущерба 14 млн рублей. Число обманутых – 98 человек.

«Введенные в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья граждане заключали с псевдомедицинским центром договоры на оказание дорогостоящих медицинских услуг и оплачивали их»,

передают в прокуратуре Новосибирской области.

Теперь расследование этого уголовного дела завершено. Его направят в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, мошенники выкрали у 95-летней старушки в Новосибирске полмиллиона похоронных денег. В квартиру 95-летней пенсионерки пришли две женщины, которые представились соцработницами. Они втерлись в доверие и начали рассказывать про выдуманные 10 тысяч рублей, которые положены пенсионерке.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостиНовосибирская областьобществокриминал#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы