Смертельными диагнозами пугали новосибирцев мошенники липового медцентра

За липовые диагнозы под суд пойдут мошенники медцентра из Новосибирска

В Новосибирске осудят банду мошенников, которые пугали пациентов страшными диагнозами – жертвы отдавали огромные деньги за лечение, о чем сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, на скамье подсудимых 5 сотрудников фальшивого медицинского центра. С 2018 по 2021 год обвиняемые проводили диагностику состояния здоровья обратившихся к ним горожан. При обследовании «врачи» выявляли страшный диагноз. Жертвы были вынуждены платить огромные деньги, чтобы вылечиться от того, чего просто нет. Общая сумму ущерба 14 млн рублей. Число обманутых – 98 человек. «Введенные в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья граждане заключали с псевдомедицинским центром договоры на оказание дорогостоящих медицинских услуг и оплачивали их», передают в прокуратуре Новосибирской области. Теперь расследование этого уголовного дела завершено. Его направят в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, мошенники выкрали у 95-летней старушки в Новосибирске полмиллиона похоронных денег. В квартиру 95-летней пенсионерки пришли две женщины, которые представились соцработницами. Они втерлись в доверие и начали рассказывать про выдуманные 10 тысяч рублей, которые положены пенсионерке.

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