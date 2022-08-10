Выплата к школе на детей в августе 2022: будет или нет – последние новости

Выплату на подготовку к учебному году ждут с начала августа 2022 родители школьников. Но пока о ней нет вестей. Дадут ли это пособие, либо другое соразмерное на детей к 1 сентября, выясняем с Atas.info.

Стоит ли ждать выплат на детей школьного возраста в августе 2022 года? Российские власти до сих пор не анонсировали выплату на сборы детей к школе, а до Дня знаний осталось менее трех недель. Многие родители уже начали закупку принадлежностей и формы для учебы на деньги из своего кармана, и при этом они не перестали надеяться на зачисление пособия в размере 10 000 рублей. Некоторые эксперты уверены, что выплаты для школьников, как в прошлом году не будет. Причина тому - другая помощь государства семьям. В связи со сложной политической и экономической обстановкой недавно граждане внепланово получили повышение зарплат, пенсий и пособий до 10%. К тому, же не перестают выплачивать на ребенка деньги по линии ПФР и Соцзащиты. Какие пособия ожидают родителей детей школьного возраста в августе? По Указу президента Российской Федерации семьи получают ежемесячные выплаты на детей от 3 до 17 лет. Эти средства они могут вложить в покупку спортивной и школьной формы, обуви, тетрадок и другой канцелярии. Однако не всем приходит эти 10 000 рублей, кто-то получает чуть меньше, а кто-то больше. Фото: Медиахолдинг1Mi Напомним, летом 2022-го жителям России проиндексировали прожиточный минимум на 10%. Таким образом, в августе родители получат на ребенка уже новые, увеличенные пособия. В Новосибирской области 50 % от ПМ – это 7 281 рубль, а 100% - 14 562 рубля. Эти выплаты начали приходить с 1 августа и будут доходить до 25 числа месяца. График выплат всех детских пособий в августе 2022 года Кто может получить деньги от государства на подготовку ребенка к школе уже сейчас? В каждом регионе от министерства труда и социальной защиты предусмотрены меры поддержки малоимущим и многодетным семьям с детьми. Сначала родителям следует в заявительной форме к ним обратиться, потом получить одобрение и деньги. Размер этой помощи зависит от субъекта проживания. Он начинается от 5000 рублей. На эти деньги можно покупать товары для школы, а также технику (ноутбуки, компьютеры). Эта сумма может покрыть часть расходов, плюс каждая семья этой категории может претендовать на пособие для детей от 8 до 17 лет.

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