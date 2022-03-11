Дефицит сахара замечен на прилавках магазинов в Новосибирске

Сотрудники новосибирских супермаркетов назвали причины нехватки сахара, а также заявили о повышении цен на определённые категории продуктов.
Жители Новосибирска пожаловались на исчезновение сахара с прилавков магазинов. Фотографиями с пустыми полками в супермаркетах они делятся в социальных сетях.
Дефицит сахара новосибирцы заметили ещё в начале марта. Сами горожане надеялись, что подобное закончится после Масленичной недели, однако прилавки с рафинадом по-прежнему пустуют.
По словам сибиряков, 11 марта в «Ярче» им попадался на глаза только кусковой сахар. В «Пятерочке» днём того же дня на полках лежит всего два пакета – 1 кг продают за 59 рублей. При этом менеджеры крупных торговых сетей заверяют, что беспокоиться о дефиците сахара не стоит – его поставляют по графику.
«Привозят сахар как обычно – каждые два дня. Однако его быстро раскупают за сутки, и это при том, что действует ограничение на выдачу сахара-песка в одни руки. Но при этом известно, что склады будут пополняться сахаром и дальше, то есть, как такого дефицита в регионе нет», - рассказали «atas.info» сотрудницы «Пятёрочки».
Также менеджеры отметили, что с прилавков помимо сахара ежедневно исчезают крупы, растительное масло и товары личной гигиены. О повышении цен на продовольственные товары пока не сообщалось, однако сахар на этой неделе, с их слов, подорожал на 3 рубля.