Дефицит сахара замечен на прилавках магазинов в Новосибирске

«Привозят сахар как обычно – каждые два дня. Однако его быстро раскупают за сутки, и это при том, что действует ограничение на выдачу сахара-песка в одни руки. Но при этом известно, что склады будут пополняться сахаром и дальше, то есть, как такого дефицита в регионе нет», - рассказали «atas.info» сотрудницы «Пятёрочки».