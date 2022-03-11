Удар по компьютерным клубам: Геймеры высказались о запрете Steam, PlayStation и Xbox

«Большинство людей приходит поиграть в компьютерный клуб в игры по интернету, такие как – Dota 2, CS:GO, World of Tanks и другие. Днем чаще всего приходят дети от 7 до 16 лет, но люди в возрасте от 30 лет тоже любят посетить это заведение, но на всю ночь – они могут приходить с алкогольными напитками и наслаждаться любимой игрой. Большинство игр можем и мы скачать, но не так часто приходят играть в одиночные, ведь их трудно пройти даже за весь день, а на следующий день своего сохранения может и не оказаться. В связи с этими событиями мы переживаем за нашу работу и надеемся, что полные блокировки онлайн-игр нас обойдут стороной», - сказал Кунгурцев.