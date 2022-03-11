Удар по компьютерным клубам: Геймеры высказались о запрете Steam, PlayStation и Xbox

Удар по компьютерным клубам: Геймеры высказались о запрете Steam, PlayStation и Xbox
Удар по компьютерным клубам: Геймеры высказались о запрете Steam, PlayStation и Xbox
Сегодня, 15:24ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Санкции в отношении России могут нанести удар по компьютерным клубам, а простые люди больше не смогут расслабиться в онлайн-игре или заводить там новые знакомства

Военная спецоперация на Украине привела не только к закрытию предприятий и магазинов в России, но и пострадали геймеры. Крупный игровой сервис Steam запретил россиянам покупать игры или вносить в них деньги. Примеру последовали Xbox и PlayStation, применив такие же санкции, а также прекратив поставлять свои приставки в страну.

Новосибирские геймеры объяснили, что большинство игроков начнут скачивать игры пиратским способом, но у этого есть существенные минусы – нельзя поиграть с друзьями по интернету, а также они могут быть некачественной сборки или заносить вирусы.

«Огромный плевок в лицо русскоязычным игрокам»

Никита Гришин проводит время в компьютерных играх уже около 20 лет. Он сильно ощутил удар, когда узнал, что в некоторое он уже не сможет поиграть, а подписки на онлайн-игры ограничивают.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

«К уходу игровых компаний из России отношусь отрицательно. Как по мне – это огромный плевок в лицо русскоязычным игрокам. Многие регулярно оплачивали подписки в различных играх (я, например, в World of Warcraft), но теперь никакого способа оплаты нет. Безусловно, есть обходные пути, через тот же VPN, но там получается космическая переплата из-за курса доллара. Из игр я очень ждал «S.T.A.L.K.E.R. 2», разработку которой приостановили на неопределенное время из-за недавних событий на Украине. Также меня очень сильно задел запрет в Steam продавать игры в России. Теперь рядовой геймер из нашей страны вынужден покупать игры на сторонних площадках, где, как правило, переплата», - сказал Никита Гришин, который играет в видеоигры уже около 20 лет.

Что будет с компьютерными клубами в России после санкций от игровых компаний

Владелец компьютерного клуба Иван Кунгурцев подчеркнул, что больше всего запреты скажутся на таком бизнесе, если начнут запрещать играть в онлайн-игры.

«Большинство людей приходит поиграть в компьютерный клуб в игры по интернету, такие как – Dota 2, CS:GO, World of Tanks и другие. Днем чаще всего приходят дети от 7 до 16 лет, но люди в возрасте от 30 лет тоже любят посетить это заведение, но на всю ночь – они могут приходить с алкогольными напитками и наслаждаться любимой игрой. Большинство игр можем и мы скачать, но не так часто приходят играть в одиночные, ведь их трудно пройти даже за весь день, а на следующий день своего сохранения может и не оказаться. В связи с этими событиями мы переживаем за нашу работу и надеемся, что полные блокировки онлайн-игр нас обойдут стороной», - сказал Кунгурцев.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

Он отметил, что с ограничениями от PlayStation тоже есть свои проблемы – любители не смогут поиграть в излюбленную игру Fifa после выхода новой версии. Футболисты любят приходить большой компанией и устраивать турниры по киберфутболу.

Как такие ограничения прочувствовал обычный человек

Журналистка Анастасия Рыжова наравне с другими людьми любит отвлекаться от тяжелой работы в компьютерный игр, а её любимая игра – это серия The Sims от Electronic Arts. Санкции от этой компании даже ударили и по ней, ведь она на протяжении жизни уделяла около 1-1,5 часов на эту игру, а теперь может не поиграть в новую версию.

«Я бы не сказала, что провожу большую часть времени за компьютером и играми. Мне нравилось после работы на 1-1,5 часа раствориться в Sims, но теперь приходится все откладывать. И дело не в том, что меня старые версии не устраивают. Все отлично. Меня волнует тот факт, что сейчас запретят новые версии игр, а еще и не будут поступать новые консоли. Не удивительно, если еще и компьютеры с ноутбуками запретят. А почему нет?

Возможно, данные санкции повлияют на молодежь в хорошем смысле. Детвора будет больше времени проводить во дворе с друзьями, играть во что-то более реальное и подвижное (самое главное). В этом тоже ничего плохого нет. Однако весь современный мир перешел на гаджеты и в виртуальный мир. Для многих это будет удар», - сказала Рыжова.

Знакомства между городами и странами

Некоторые люди начинали играть в игры не только, чтобы приятно провести время, но и завести новые знакомства и даже любовь. Многие знакомились со своими будущими мужьями в MMORPG играх, в которые любят играть как мужчины, так и девушки. Другие любили поиграть в Grand Theft Auto по интернету, где можно было завести друга и даже сходить с ним выпить в бар или купить себе квартиру, попробовать себя в роли мафиози или полицейского.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

Ольга Михнева любила проводить много времени в играх и общаться в них с иностранцами, но теперь она не сможет проводить так время, потому что игровые компании мягко говоря «выгоняют» российских игровой с индустрии.

«У меня плейстейшен был с 14 лет. И каждый раз возвращаясь домой из школы мы вместе с другом, который живет в США, играли в Call of Duty или в Grand Theft auto 5. Теперь все это стало невозможным, и те дивные вечера остались в прошлом. Это очень печально. Мы лишились не только возможности играть в разные новинки игровой индустрии, но и оказались отрезаны от мирового игрового коммьюнити. Я надеюсь, что рано или поздно эти ограничения уберут, ведь это несправедливо лишать людей чего-то только потому, что он родился в России», - сказала

Она отметила, что в последнее время ожидала выхода новой PlayStation 5 на российских рынках, которые были в большом дефиците. Однако теперь она этого делать не будет, потому что покупать «коробку» за огромные деньги она не хочет.

Киберспорт будет существовать в России?

Председатель новосибирского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Павел Петренко рассказал о шансах российских игроков остаться в киберспорте.

По его словам, сейчас пока нет явных проблем в организации киберспортивных турниров. Скоро даже новосибирские игроки поедут представлять организацию QUAZAR.NSK по CS:GO в Румынию, где сыграют с лучшими коллективами с разных точек мира. Такой шанс выпадает очень редко, и далеко не каждая команда может похвастаться такой строчкой в послужном списке.

«По текущим делам в киберспорте внутри России все нормально и идет штатно, соревнования не отменяются. С точки зрения компьютерных клубов могу так же сказать, что проблем нет - люди ходят, оттока не наблюдается», - сказал Петренко.

Он отметил, что русских игроков будет трудно исключить из мирового комьюнити. Например, большинство геймеров уже нашло способы оплаты подписок в Steam, а другие начали покупать лицензионные игры на специальных сайтах.

Напомним, что в российском видеохостинге Rutube за последнюю неделю зарегистрировалось в 5,5 раз больше пользователей. Количество загружаемого контента за это время выросло в 2,8 раза. При этом на видеохостинге за 2021 год была улучшена работа сервиса, а также добавлено много новых функций – это улучшило качество видеоплеера и пользовательские интерфейсы.

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