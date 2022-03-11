И номер на руке: как новосибирцы покупали мебель во времена СССР

В магазинах, заявивших о своем закрытии, ажиотаж. Люди так бояться остаться без привычных вещей, что предпочитают забыть о том, почему эти магазины больше не будут работать. А мы решили вспомнить, как жили наши предки во времена привычного им дефицита. Как покупали мебель, не имея в шаговой доступности IKEA.

В Бердске в 80-е годы прошлого столетия был только один мебельный магазин на улице Лелюха. Диваны, торшеры, изредка холодильники и никогда стиральные машины. - У нас была краснодарская "стенка", мы ее достали по блату, - рассказывает бердчанка Надежда Михайлова. - Она стоила тысячу рублей, долго копили, при зарплате 150 рублей. Родственница, работавшая в торговле, помогла купить. Мечта о "стенке" - одна из основных у хозяек из 80-х. Можно было купить и производства Искитимской мебельной фабрики, а можно было занять очередь в Академгородке, караулить, ездить отмечаться. По блату удалось достать и стиральную машину с центрифугой, и кухонный гарнитур новосибирского производства - с мойкой и вытяжкой. Цена 280 рублей. Можно было купить и в два раза дешевле, но уже без вытяжки. Кстати, она почему то у всех плохо работала. А вот ковры невозможно было достать даже по блату. Надежда Михайлова ездила за ними в Ташкент. - Райпо распределяло товар по разным каналам, - рассказывает Надежда Михайлова, - в том числе по деревням, а мы приедем из Бердска и заберем. Тайно, конечно. Для придания оригинальности интерьеру в ход шли вязаные крючком салфетки и скатерти, искусственные цветы, которые почему-то быстро выгорали. У краеведа и знатока истории Новосибирска Константина Голодяева аналогичные воспоминания. - В 1970-х очень не многие могли позволить себе приобретение импортного мебельного гарнитура производства ГДР, Чехословакии или Румынии. И не только потому, что денег не было – достать их можно было лишь «через заднее крыльцо». А через переднее – на моей детской памяти популярный мебельный магазин №8 «Клён» в доме №26 по ул. Станиславского, куда я носил маме в очередь бутерброды и чай в термосе. Люди старшего поколения помнят эти ночные дежурства у дверей магазинов в желании получить ковёр или «стенку», и номера на ладошках, записанные химическим карандашом, чтоб не подделали. Регулярные переклички — не откликнулся - из очереди вычеркивают. Председатель одного районных из потребительских обществ, она занимала этот пост в 80-е, рассказала почему, по ее мнению, был дефицит товаров. - Ну придет та же стенка на склад, одна, ну три, а район большой, как в магазин вести? Понятно, что предлагаешь своим. Если большая партия, то уже очередникам предлагаешь. И все равно и стенки у всех были, и мебель и ковры. Зато какие! И сейчас как новенькие. Стенки и неподъёмные диваны советского производства и сейчас можно встретить в квартирах новосибирцев. Разные причины такого долгожития - и денег не хватает на новое, и выбросить жалко. Но вот то, что так долго прослужит современная мебель - не факт.

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