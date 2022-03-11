Компания «Ситимобил» прекращает работу в Новосибирске

В России больше не будет такси от «Ситимобил», но сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит работать

Сервис городской мобильности «Ситимобил» прекращает работу на территории Новосибирска и всей России. Об этом Atas.info сообщили в пресс-службе компании. «Акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании», - рассказали представители сервиса. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства. При этом сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу в полном объеме. Подтверждение от пресс-службы "Ситимобил". Напомним, что с 9 марта горожане стали жаловаться на подорожание в такси различных сервисов, в том числе в «Яндекс.Такси».

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