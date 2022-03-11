Компания «Ситимобил» прекращает работу в Новосибирске

Сервис городской мобильности «Ситимобил» прекращает работу на территории Новосибирска и всей России. Об этом Atas.info сообщили в пресс-службе компании.
«Акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании», - рассказали представители сервиса.
Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства.
При этом сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу в полном объеме.
Напомним, что с 9 марта горожане стали жаловаться на подорожание в такси различных сервисов, в том числе в «Яндекс.Такси».