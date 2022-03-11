Новосибирских военных направили на учения в Астраханскую область

Новосибирских военных направили на учения в Астраханскую область
Новосибирских военных направили на учения в Астраханскую область
Сегодня, 05:46ОбществоФото: пресс-служба ЦВО
В учениях примут участие несколько сотен военных.

В Астраханской области пройдут учения новосибирских военных подразделения противовоздушной обороны ЦВО.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в тактических учениях задействуют более ста единиц техники, в частности ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Для отработки действий, связанных с отражением атаки, будут использоваться тренажеры.

Военным предстоит отразить атаку с воздуха на пункты управления, совершить марш-бросок на дистанцию 60 км, а также сдать нормативы.

В учениях на межвидовом полигоне Ашулук будет сконцентрировано порядка 600 военных.

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