Новосибирских военных направили на учения в Астраханскую область

В Астраханской области пройдут учения новосибирских военных подразделения противовоздушной обороны ЦВО.
Пресс-служба ведомства сообщила, что в тактических учениях задействуют более ста единиц техники, в частности ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Для отработки действий, связанных с отражением атаки, будут использоваться тренажеры.
Военным предстоит отразить атаку с воздуха на пункты управления, совершить марш-бросок на дистанцию 60 км, а также сдать нормативы.
В учениях на межвидовом полигоне Ашулук будет сконцентрировано порядка 600 военных.