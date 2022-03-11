Новосибирских военных направили на учения в Астраханскую область

Пресс-служба ведомства сообщила, что в тактических учениях задействуют более ста единиц техники, в частности ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Для отработки действий, связанных с отражением атаки, будут использоваться тренажеры.