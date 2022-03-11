Погибшего в Украине 22-летнего разведчика похоронили в Новосибирской области

Погибшего в Украине 22-летнего разведчика похоронили в Новосибирской области
Погибшего в Украине 22-летнего разведчика похоронили в Новосибирской области
Сегодня, 05:21ОбществоФото: Густаво Зырянов / СИБ.ФМ
С разведчиком приехали проститься военные, депутаты и чиновники.

В Новосибирской области попрощались с погибшим во время спецоперации в Украине 22-летним разведчиком.

Напомним, в ходе спецоперации погибло пять военнослужащих Новосибирской области. 10 марта в Колывани состоялась церемония прощания с командиром взвода разведки Даниилом.

В небольшой населенный пункт в 47 километрах от Новосибирска приехали курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, представители МВД, МЧС, депутаты и чиновники. Церемония прощания проходила в ДК «Юность».

Как пишет НГС со ссылкой на старшего брата Даниила, парень с детства любил спорт, занимался боксом и мечтал построить военную карьеру. Он окончил с отличием НВВКУ, после приехал в отпуск в Колывань, а затем уехал в Карачаево-Черкесию. 26 февраля он связался с братом и сообщил, что находится на Украине, а 3 марта сообщили о его смерти.

Близкие друзья рассказывают о Данииле только хорошее. Он был добродушным и веселым парнем, душа компании.

«До последних минут Даниил был верен своей присяге, исполнял свой долг, приказ. Мы живем в мирное время, но всё происходящее заставляет нас задуматься, что это не так», - высказался глава Колыванского района Евгений Артюхов.

Перед ДК выстроился почетный караул, оркестр и сотни местных жителей. Разведчика похоронили на местном кладбище. В небо выпустили три залпа.

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