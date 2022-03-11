Погибшего в Украине 22-летнего разведчика похоронили в Новосибирской области

Как пишет НГС со ссылкой на старшего брата Даниила, парень с детства любил спорт, занимался боксом и мечтал построить военную карьеру. Он окончил с отличием НВВКУ, после приехал в отпуск в Колывань, а затем уехал в Карачаево-Черкесию. 26 февраля он связался с братом и сообщил, что находится на Украине, а 3 марта сообщили о его смерти.