Полный список стран, где принимают карты UnionPay в марте 2022

Китайская компания UnionPay International (UPI) предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах мира. В большинстве стран валюта транзакций – национальная, и доллар США.
UnionPay работает в недружественных России странах: США, Великобритания, Франции, Германии, Испании, Италии, Чехии и проч. Работает и в экзотических уголках планеты: Южный Судан, Мьянма, Афганистан, Бруней, Французская Полинезия, острова Кука и много других островов.
UnionPay дает россиянам возможность рассчитываться картой за границей после ухода Visa и Mastercard.
На официальном сайте UnionPay International заявлено, что платежная система работает уже в 180 странах. Однако в разделе «Страны и территории, в которых можно воспользоваться услугами UnionPay» перечислено только 157 стран.
1 Китай, 2 Гонконг, 3 Макао, 4 Тайвань, 5 Сингапур, 6 Малайзия, 7 Тайланд, 8 Филиппины, 9 Вьетнам, 10 Камбоджа, 11 Республика Корея, 12 Австралия, 13 Новая Зеландия, 14 Казахстан, 15 Индонезия, 16 Монголия, 17 Франция, 18 Германия, 19 Бельгия, 20 Люксембург, 21 Испания, 22 Турция, 23 Россия, 24 Швейцария, 25 Австрия, 26 Португалия, 27 Дания, 28 Монако, 29 Лихтенштейн, 30 Канада, 31 ОАЭ, 32 Бразилия, 33 Афганистан, 34 Джибути, 35 Иордания, 36 Ливан, 37 Сирия, 38 Йемен, 39 Ирак, 40 Конго, 41 Кения, 42 О. Мартиника, 43 Чехия,
44 Швеция, 45 Норвегия, 46 Гренландия, 47 Фарерские о-ва, 48 Греция, 49 Венгрия, 50 Польша, 51 Мексика, 52 Венесуэла, 53 Аргентина, 54 Колумбия, 55 Бахрейн, 56 Бруней, 57 Индия, 58 Пакистан, 59 Шри-Ланка, 60 Уганда, 61 Ботсвана, 62 Замбия, 63 Маврикий, 64 Бангладеш, 65 Гамбия, 66 Гана, 67 Мальдивы, 68 Тонга, 69 Фиджи о-ва, 70 Кот-д’Ивуар, 71 Сенегал, 72 Того, 73 Бенин, 74 Нигер, 75 Мали, 76 Судан, 77 О. Реюньон, 78 Исландия, 79 Французская Полинезия, 80 Танзания, 81 Непал, 82 Малави, 83 Мадагаскар, 84 Сейшельские о-ва, 85 Кувейт, 86 Оман, 87 Таджикистан, 88 Словакия, 89 Лаос, 90 Голландия, 91 Нигерия, 92 Коморские о-ва, 93 Камерун, 94 Сьерра-Леоне, 95 Папуа - Новая Гвинея, 96 Финляндия, 97 Ирландия, 98 Белоруссия, 99 Перу, 100 Зимбабве, 101 Румыния, 102 Эфиопия, 103 Словения, 104 Мальта, 105 Узбекистан, 106 Руанда, 107 Экваториальная Гвинея, 108 Марокко, 109 Коста-Рика, 110 Кипр, 111 Мавритания, 112 Чад, 113 Гвинея, 114 Япония, 115 Великобритания, 116 Гернси, 117 Джерси, 118 о. Мэн, 119 Гибралтар, 120 Италия, 121 США, 122 Сев. Марианские о-ва (Сайпан), 123 о. Гуам, 124 Сан-Марино, 125 Египет, 126 ЮАР, 127 Буркина-Фасо, 128 Катар, 129 Южный Судан, 130 Лесото, 131 Свазилэнд, 132 Кыргызстан, 133 Багамские о-ва, 134 Пуэрто-Рико, 135 Мьянма, 136 Грузия, 137 Суринам, 138 Болгария, 139 Вануату, 140 Куба, 141 Американское Самоа, 142 Виргинские о-ва, 143 Азербайджан, 144 О-ва Кука, 145 Соломоновы о-ва, 146 Самоа, 147 Ватикан,
148 Израиль, 149 Саудовская Аравия, 150 Республика Конго, 151 Центральноафриканская республика, 152 Габон, 153 Гвинея-Бисау, 154 Либерия, 155 Алжир, 156 Бурунди, 157 Микронезия.
В марте 2022 кобейджинговые карты UnionPay/«Мир» в России оформляли более 10 банков. Обсуждают выпуск таких карт и гиганты: «Сбербанк», «Тинькофф» и «Альфа-банк».
48 стран объявлены недружественными России 7 марта 2022 – список в материале Atas.info.