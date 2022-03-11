В какой день Великого поста – 2022 православным можно есть рыбу и пить вино

Какую еду можно есть в Великий пост в 2022 году, что запрещается, в какой день можно пить вино и есть рыбу – в материале Atas.info.

Великий пост 2022 года начался 7 марта и продлится почти до последнего месяца весны – 23 апреля. В это время православным нужно есть определенную еду не животного происхождения, но в один из дней можно даже выпить вино или съесть рыбу. Пост установлен с древних времен в память о том, как Иисус Христос выживал 40 дней в пустыне без еды перед выходом в проповедь. Продолжительность его всегда одна – 48 дней. Рыбную продукцию можно есть лишь в Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля, а также в Вербное воскресенье – 17 апреля. При этом спиртные напитки разных видов пить нельзя. Разрешается употреблять вино по субботам и воскресеньям, а также в дни совершения памяти наиболее чтимых святых. В дни Великого поста запрещается употреблять в пищу такие продукты, как: мясо и все производные продукты (колбасные изделия, ветчина, копчености);

молоко и молочные продукты (кефир, йогурт, сметана, сыры, творог);

сливочное масло, яйца, сдобный хлеб, выпечка, шоколад;

слишком соленые или сладкие продукты, пряности;

рыба и морепродукты (за исключением Благовещения и Вербного воскресенья). Однако разрешается есть в период поста соленья и варенья из овощей и фруктов, овощи – лук, морковь, капусту, свеклу, бобы, яблоки, апельсины, орехи, сухофрукты. Во все дни Великого поста разрешены продукты – свежие, сушеные и соленые овощи и фрукты, хлеб, мед, орехи, горячая пища. В выходные дни каждой недели можно есть приготовленную еду с растительным маслом. Отметим, что в последнюю неделю Великого поста с 18 по 21 апреля можно есть только хлеб, фрукты, овощи и компоты. 22 числа нужно вовсе ничего не есть, а 23 апреля можно поесть горячую еду с растительным маслом. Напомним, что нарушать Великий пост разрешено беременным и кормящим женщинам, а также детям, пожилым и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

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