В Новосибирской области скончалась 94-летняя женщина с COVID-19

В Новосибирской области скончалась 94-летняя женщина с COVID-19
В Новосибирской области скончалась 94-летняя женщина с COVID-19
Сегодня, 11:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi / Медиахолдинг1Mi

В Новосибирской области скончалась 94-летняя женщина с COVID-19

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 1 139 новосибирцев, из которых 213 детей.

На 11 марта в Новосибирской области выявили 1 139 случаев COVID-19. Скончались за сутки ещё 14 пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

«Скончались мужчины в возрасте: 64 года, 65 лет, 68 лет, 71 год, 72 года, 83 года, 83 года, 85 лет и женщины в возрасте 61 год, 79 лет, 85 лет, 87 лет, 90 лет, 94 года», - уточняет оперштаб.

С начала пандемии коронавирусом болели 242 829 жителей региона, включая 34 966 детей. За сутки инфекцию выявили у 213 несовершеннолетних.

При этом всего выздоровели 200 391 пациент – за прошедшие сутки 10 113 человек. Умерли 5 141 человек с COVID-19.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах Новосибирской области находятся на лечении 2 300 пациентов, в том числе 55 детей. В реанимации 260 человек, из которых на ИВЛ 31 пациент.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы