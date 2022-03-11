В Новосибирской области скончалась 94-летняя женщина с COVID-19

На 11 марта в Новосибирской области выявили 1 139 случаев COVID-19. Скончались за сутки ещё 14 пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
«Скончались мужчины в возрасте: 64 года, 65 лет, 68 лет, 71 год, 72 года, 83 года, 83 года, 85 лет и женщины в возрасте 61 год, 79 лет, 85 лет, 87 лет, 90 лет, 94 года», - уточняет оперштаб.
С начала пандемии коронавирусом болели 242 829 жителей региона, включая 34 966 детей. За сутки инфекцию выявили у 213 несовершеннолетних.
При этом всего выздоровели 200 391 пациент – за прошедшие сутки 10 113 человек. Умерли 5 141 человек с COVID-19.
На сегодняшний день в инфекционных стационарах Новосибирской области находятся на лечении 2 300 пациентов, в том числе 55 детей. В реанимации 260 человек, из которых на ИВЛ 31 пациент.