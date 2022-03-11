Военные учения на вертолетах Ми-8 «Терминатор» проходят в Новосибирской области

Военные учения на вертолетах Ми-8 «Терминатор» проходят в Новосибирской области
Военные учения на вертолетах Ми-8 «Терминатор» проходят в Новосибирской области
Сегодня, 08:12ОбществоФото: пресс-службе ЦВО
ЦВО опубликовал фото с учений.

Полеты военных вертолетов в Новосибирской области проходят в рамках учебно-тренировочных учений.

В воздух поднялись боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В сообщении говорится, что экипаж должен был отработать действия по ведению разведки как с воздуха, так и с земли. На земле военнослужащие действовали и в одиночку, и в составе групп. Их цель были подвижные и неподвижные цели условного противника.

В небе также отрабатывали полеты и посадку на неподготовленных для этого локациях.

Отметим, что новосибирские военные ранее отправились в Астраханскую область, где проводились учения.

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