Военные учения на вертолетах Ми-8 «Терминатор» проходят в Новосибирской области

Полеты военных вертолетов в Новосибирской области проходят в рамках учебно-тренировочных учений.
В воздух поднялись боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В сообщении говорится, что экипаж должен был отработать действия по ведению разведки как с воздуха, так и с земли. На земле военнослужащие действовали и в одиночку, и в составе групп. Их цель были подвижные и неподвижные цели условного противника.
В небе также отрабатывали полеты и посадку на неподготовленных для этого локациях.
Отметим, что новосибирские военные ранее отправились в Астраханскую область, где проводились учения.