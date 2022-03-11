Жительница Новосибирска выиграла миллион рублей в конкурсе «Русского радио»

Жительница Новосибирска Татьяна Плис стала победительницей конкурса «Русское радио» и обладательницей 1 миллиона рублей.
Песенный конкурс #ПоюЛюбимоеНаРусском судили продюсер Виктор Дробыш и певица Ирина Дубцова. Показать свои вокальные данные захотели 15 тысяч россиян. Сибирячка исполнила для жюри песню Дубцовой, которая привела ее к победе.
Как рассказала Татьяна в эфире «Русского радио», для нее большим подарком было увидеть кумира – Ирину Дубцову. На выигранные деньги она планирует купить собаку для дочери, а также снять клип на собственную песню.
Как пишет АиФ-НСК, сибирячку пригласили на концерт «Праздник на миллион», где она сможет спеть с Ириной Дубцовой.