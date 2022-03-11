Жительница Новосибирска выиграла миллион рублей в конкурсе «Русского радио»

Жительница Новосибирска выиграла миллион рублей в конкурсе «Русского радио»
Жительница Новосибирска выиграла миллион рублей в конкурсе «Русского радио»
Сегодня, 04:17ОбществоФото: Скриншот с сайта Русское Радио
Сибирячку ждет концерт.

Жительница Новосибирска Татьяна Плис стала победительницей конкурса «Русское радио» и обладательницей 1 миллиона рублей.

Песенный конкурс #ПоюЛюбимоеНаРусском судили продюсер Виктор Дробыш и певица Ирина Дубцова. Показать свои вокальные данные захотели 15 тысяч россиян. Сибирячка исполнила для жюри песню Дубцовой, которая привела ее к победе.

Как рассказала Татьяна в эфире «Русского радио», для нее большим подарком было увидеть кумира – Ирину Дубцову. На выигранные деньги она планирует купить собаку для дочери, а также снять клип на собственную песню.

Как пишет АиФ-НСК, сибирячку пригласили на концерт «Праздник на миллион», где она сможет спеть с Ириной Дубцовой.

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