Двухдневную предпасхальную ярмарку развернут в Новосибирске 16 апреля

Двухдневную предпасхальную ярмарку развернут в Новосибирске 16 апреля
Двухдневную предпасхальную ярмарку развернут в Новосибирске 16 апреля
Сегодня, 08:02ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Товарооборот на последних ярмарках достиг 5 миллионов рублей.

В Новосибирске развернут традиционную предпасхальную ярмарку 16 и 17 апреля. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном заседании в правительстве 11 апреля 2022 года.

Градоначальник отметил, что продовольственные ярмарки сейчас пользуются большой популярностью. Товарооборот с последних базаров выходного дня составил от 1,5 до 5 млн рублей.

«Предпасхальные ярмарки пройдут 16 апреля в Ленинском районе с перекрытием дороги и 17 апреля в Дзержинском районе по улице Трикотажная, 62», - анонсировал Локоть.

Мэр поблагодарил все предприятия, которые поучаствовали в торгах. К слову, свою продукцию там представляли операторы из Новосибирской области, а также из Алтайского края и Кузбасса.

После доклада главы Новосибирска губернатор региона Андрей Травников добавил: «Мы с голоду не умрем, потому что производим всё сами».

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