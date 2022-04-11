Двухдневную предпасхальную ярмарку развернут в Новосибирске 16 апреля

В Новосибирске развернут традиционную предпасхальную ярмарку 16 и 17 апреля. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном заседании в правительстве 11 апреля 2022 года.
Градоначальник отметил, что продовольственные ярмарки сейчас пользуются большой популярностью. Товарооборот с последних базаров выходного дня составил от 1,5 до 5 млн рублей.
«Предпасхальные ярмарки пройдут 16 апреля в Ленинском районе с перекрытием дороги и 17 апреля в Дзержинском районе по улице Трикотажная, 62», - анонсировал Локоть.
Мэр поблагодарил все предприятия, которые поучаствовали в торгах. К слову, свою продукцию там представляли операторы из Новосибирской области, а также из Алтайского края и Кузбасса.
После доклада главы Новосибирска губернатор региона Андрей Травников добавил: «Мы с голоду не умрем, потому что производим всё сами».