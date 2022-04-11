Новая партия детской вакцины «Спутник М» поступила в Новосибирск

Новая партия детской вакцины «Спутник М» поступила в Новосибирск
Новая партия детской вакцины «Спутник М» поступила в Новосибирск
Сегодня, 10:51ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Всего в регионе привито 1 388 школьников.

В Новосибирскую область доставили еще 1 500 доз вакцины против COVID-19 «Спутник М» для подростков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона 11 апреля 2022 года.

На сегодняшний день в области одним компонентом вакцины привит 1 821 подросток. Завершил курс - 1 388 детей.

Отметим, препарат «Спутник М» разработан специально для детей в возрасте от 12-17 лет. В отличии от взрослой вакцины доза компонентов вакцины снижена в 5 раз.

Напомним, детская вакцинация стартовала в Новосибирской области 24 января 2022 года. Школьникам ставят прививки только по письменному согласию родителей или опекунов.

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