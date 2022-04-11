Очистку всех ливневых канализаций завершили в Новосибирске

На сегодняшний день все ливневки и дождеприемники в Новосибирске находятся в рабочем состоянии. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в ходе оперативного заседания в правительстве региона 11 апреля 2022 года. «Проводимые на выходных работы завершены. Ливневые канализации в полном порядке» - заверил мэр.
За минувшие сутки в мэрию поступило до 5 обращений от жителей частного сектора. Они просили подогнать технику для откачки воды, что и было сделано, подчеркнул глава Новосибирска.
Градоначальник заключил, что подобные ситуации связаны с несвоевременной уборкой снега.