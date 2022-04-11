Сменился гендиректор СГК в Новосибирске – назначен Степан Солженицын

Сменился гендиректор СГК в Новосибирске – назначен Степан Солженицын
Сменился гендиректор СГК в Новосибирске – назначен Степан Солженицын
Сегодня, 17:26ОбществоАлександр КондратьевФото: СГКСтепан Солженицын
Степан Солженицын одновременно займет должность первого заместителя генерального директора СУЭК

Генеральным директором Сибирской генерирующей компании (СГК) назначили Степана Солженицына – это решение связано с ускорением выполнения плана по выделению логистического оператора (Национальная транспортная компания – НТК) и энергетического подразделения (СГК). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале предприятия.

Солженицын также займет должность первого заместителя генерального директора СУЭК.

В СГК уточнили, что совмещение должностей Солженицыным в СУЭК и СГК поможет стабильному обеспечению системы поставок угля на предприятия энергетики и ЖКХ и развитию новых логистических маршрутов.

Павел Барило был генеральным директором СГК с февраля по апрель 2022 года. С этого месяца его назначили исполнительным директором – он будет отвечать за операционную деятельность и внутренние программы повышения эффективности компании.

Напомним, что Степан Солженицын с ноября 2018 года уже возглавлял Сибирскую генерирующую компанию. Однако в мае 2020 года он был назначен генеральным директором Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

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