В Новосибирск приехали 68 семей беженцев из Донбасса

В Новосибирск приехали 68 семей беженцев из Донбасса
В Новосибирск приехали 68 семей беженцев из Донбасса
Сегодня, 08:18ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Практически все семьи разместились у родственников.

Из Донбасса в Новосибирск прибыли 68 семей, у части из них есть дети. Об этом 11 апреля в ходе совещания в правительстве региона сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Градоначальник отметил, что все семьи в основном разместились у родственников. Временное жилье выделили в Октябрьском районе только одной семье беженцев из Донбасса.

«Всего с родителями приехали 17 детей. Всем выделили места в детских учебных учреждениях», - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, в середине марта в Новосибирской области ожидали прибытие 1200 беженцев из Украины. Их планировали разместить в детских лагерях, санаториях и других объектах.

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