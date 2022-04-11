В Новосибирске похоронили погибшего 21-летнего контрактника на Украине

Похороны 21-летнего военнослужащего Камиля Хабибназарова прошли в Новосибирске 11 апреля – он погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в группе татарского культурного центра в соцсети «ВКонтакте».
Родители узнали о смерти своего сына только 31 марта, а в Новосибирске его тело было доставлено 9 апреля. Похоронили парня в закрытом гробу на кладбище на Гусинобродском шоссе.
Молодой человек рос активным, добрым и жизнерадостным. Он была активистом татарских организаций и очень любил свою культуру.
Контрактную службу в армии Камиль начал после окончаний срочной. До этого он успел закончить Новосибирский техникум геодезии и картографии.