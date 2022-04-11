В Новосибирске похоронили погибшего 21-летнего контрактника на Украине

В Новосибирске похоронили погибшего 21-летнего контрактника на Украине
В Новосибирске похоронили погибшего 21-летнего контрактника на Украине
Сегодня, 15:31ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Молодой человек был активистом татарских организаций и очень любил свою культуру

Похороны 21-летнего военнослужащего Камиля Хабибназарова прошли в Новосибирске 11 апреля – он погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в группе татарского культурного центра в соцсети «ВКонтакте».

Родители узнали о смерти своего сына только 31 марта, а в Новосибирске его тело было доставлено 9 апреля. Похоронили парня в закрытом гробу на кладбище на Гусинобродском шоссе.

Молодой человек рос активным, добрым и жизнерадостным. Он была активистом татарских организаций и очень любил свою культуру.

Контрактную службу в армии Камиль начал после окончаний срочной. До этого он успел закончить Новосибирский техникум геодезии и картографии.

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спецоперацияУкраина
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