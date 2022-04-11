Вербное воскресенье 2022 у православных: какого числа, традиции и запреты праздника

Какого числа празднуется Вербное воскресенье в 2022 году и какие традиции этого дня нельзя пропустить – в материале Atas.info

Вербное воскресенье в 2022 году приходится на 17 апреля – этот день принято проводить на богослужении и обязательно освятить срезанную вербу, чтобы поставить на целый год дома. Среди верующих пройдут праздничные богослужения и освящение вербы. При этом священнослужители будут облачены в зеленые одежды, потому что это цвет животворения и вечной жизни. Верующие приносят освященные веточки домой, оставляют их возле икон и хранят в течение года. Какого числа празднуется Вербное воскресенье в 2022 году Церковные праздник не имеет определенной даты, но празднуется он всегда на шестой неделе Великого поста, за семь дней до Пасхи. В этом году этот день выпадает на 17 апреля. Однако подготовка к празднику начинается заранее – люди приносят домой срезанные ветки вербы и ставят в воду, чтобы она распустилась. Традиции Главной традицией считает срезания ветвей вербы – это такая замена пальмовым ветвям в странах, где это дерево не растет. Субботним вечером уже начинается празднование. Всенощное бдение проходит в храмах. Держа в руках свечи и ветки вербы, молящиеся встречают Христа и приветствуют его. Утром читается особая молитва, после которой окропляют водой принесенные вербы. Считается, что эти ветки защищают дом от зла и негатива – их нельзя выкидывать, только сжечь. Также в этот день некоторые слегка бьют друг-друга священной вербой со словами «Не я бью, верба бьет» – этот ритуал дарит здоровья и благополучие. Некоторые люди даже съедают девять вербовых почек в целях соблюдений традиций. Что нельзя делать в Вербное воскресенье в 2022 году В этот день еще продолжается Великий пост, поэтому многие продукты запрещены для употребления в пищу. Однако можно съесть рыбу и выпить немного вина. В Вербное воскресенье нельзя работать, нужно отложить все свои дела. Также не стоит уделять много времени своей внешности и не нужно готовить горячие блюда, но можно подогреть что-нибудь. Человеку нужно избавиться от негативных мыслей и жажды зла окружающим, избегать ссор и бранных выражений.

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