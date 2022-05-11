Пешеходный мост через Большевистскую открыли в Новосибирске

Пешеходный мост через Большевистскую открыли в Новосибирске
Пешеходный мост через Большевистскую открыли в Новосибирске
Сегодня, 21:47ОбществоФото: Анатолий Локоть
В Новосибирске появился 55-метровый пешеходный мост через улицу Большевистскую до Михайловской набережной – это станет большим удобством для многих горожан.

Мост является благоустройством сити-квартала «Инские холмы» – там находятся как жилые помещения, так и офисные. Все они построены в современном минималистичном стиле, но а к ним для полного удобства возвели мост за 40 млн рублей – он будет доступен любому желающему в Новосибирске.

При этом у моста будет даже лифт для маломобильных граждан, матерей с колясками и велосипедистов. Деньги на содержание будет выделяться управляющей компанией организации, сообщил мэр города Анатолий Локоть в своих соцсетях.

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