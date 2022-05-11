Пешеходный мост через Большевистскую открыли в Новосибирске

Мост является благоустройством сити-квартала «Инские холмы» – там находятся как жилые помещения, так и офисные. Все они построены в современном минималистичном стиле, но а к ним для полного удобства возвели мост за 40 млн рублей – он будет доступен любому желающему в Новосибирске.