Полуголые школьницы в чулках возмутили жителей Новосибирска

Полуголые школьницы в чулках возмутили жителей Новосибирска
Полуголые школьницы в чулках возмутили жителей Новосибирска
Сегодня, 12:12ОбществоФото: Типичный Октябрьский | Новосибирск
Две девушки прогулялись возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске в одних чулках и рубашках, чем взбудоражили горожан. Очевидцы засняли школьниц и выложили в соцсеть «ВКонтакте».

Молоденьких полуголых сибирячек заметили возле торгового центра на майских праздниках. Со слов горожан, на них были видны только чулки и футболки, из-за ветра «засвечивались» трусы.

«Вот так сейчас одевается молодняк. Ну, хоть не разделись. Наверно забыли юбки надеть», - пишут в группе «Типичный Октябрьский | Новосибирск».

Некоторые новосибирцы не скрывали изумления и возмущения. Они высказались, что подобное поведение не присуще таким красивым и юным дамам. В основном в комментариях девушек защищали парни, которые оказались не прочь встретить их ещё.

Напомним, ещё в середине апреля по улице Бурденко в Новосибирске прошлась голая женщина. Сибирячку заподозрили в приеме наркотиков.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы