Полуголые школьницы в чулках возмутили жителей Новосибирска

Две девушки прогулялись возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске в одних чулках и рубашках, чем взбудоражили горожан. Очевидцы засняли школьниц и выложили в соцсеть «ВКонтакте».

Молоденьких полуголых сибирячек заметили возле торгового центра на майских праздниках. Со слов горожан, на них были видны только чулки и футболки, из-за ветра «засвечивались» трусы. «Вот так сейчас одевается молодняк. Ну, хоть не разделись. Наверно забыли юбки надеть», - пишут в группе «Типичный Октябрьский | Новосибирск». Некоторые новосибирцы не скрывали изумления и возмущения. Они высказались, что подобное поведение не присуще таким красивым и юным дамам. В основном в комментариях девушек защищали парни, которые оказались не прочь встретить их ещё. Напомним, ещё в середине апреля по улице Бурденко в Новосибирске прошлась голая женщина. Сибирячку заподозрили в приеме наркотиков.

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