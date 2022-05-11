Полуголые школьницы в чулках возмутили жителей Новосибирска

Молоденьких полуголых сибирячек заметили возле торгового центра на майских праздниках. Со слов горожан, на них были видны только чулки и футболки, из-за ветра «засвечивались» трусы.
«Вот так сейчас одевается молодняк. Ну, хоть не разделись. Наверно забыли юбки надеть», - пишут в группе «Типичный Октябрьский | Новосибирск».
Некоторые новосибирцы не скрывали изумления и возмущения. Они высказались, что подобное поведение не присуще таким красивым и юным дамам. В основном в комментариях девушек защищали парни, которые оказались не прочь встретить их ещё.
Напомним, ещё в середине апреля по улице Бурденко в Новосибирске прошлась голая женщина. Сибирячку заподозрили в приеме наркотиков.