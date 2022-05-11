Сверхновую звезду в созвездии Девы засняли юные астрономы из Новосибирска

Школьники сфотографировали галактики М60 и NGC 4647 в созвездии Девы в Большом новосибирском планетарии. О наблюдении сверхновой звезды написали в официальной группе учреждения в соцсети.

Вместе с педагогом ученики объединения «Практическая астрономия» увидели из планетария сверхновую, яркость которой составляла 12.5 зв. величины. Впервые её запечатлел астроном Коичи Итагаки из Японии ещё в апреле этого года. Ребят заинтересовало открытие ученого, и они решили также понаблюдать галактики. О сверхновой звезде в созвездии Девы узнали из AstroAlert во «ВКонтакте». С помощью телескопа и камеры сделали снимки. Сотрудники планетария качественно обработали кадры и выложили в Сеть. Напомним, ранее астроном из Новосибирска Алексей Поляков снял цикл жизни протуберанца. Его работа попала на международный форум. Также в марте он наблюдал Северное сияние за городом. По его словам, это явление произошло из-за вспышек на Солнце. Все объясняется, к тому же, магнитными бурями. На майских праздниках новосибирцы смогли понаблюдать за звездопадом Эта-Аквариды. Специалисты ожидали пик явления ночь 6 мая.

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